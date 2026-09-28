Duranguense Siul Ortega suma su segundo oro en para natación en la Paralimpiada Conade 2026

El nadador Siul Alberto Ortega Romero obtuvo su segunda medalla de oro dentro de la Paralimpiada Nacional Conade 2026, durante las jornadas de la para natación desarrolladas en el Centro Acuático Metropolitano de Zapopan, Jalisco. El deportista duranguense conquistó la posición de honor en la prueba de 150 metros combinado individual, correspondiente a la categoría de 13 a 15 años en la división Multi-Class M3.

Ortega cronometró un tiempo oficial de 8:25.01 minutos para asegurar la primera posición. La competencia estuvo marcada por la descalificación del resto de los participantes en la prueba, quienes cometieron infracciones reglamentarias en la ejecución de los giros y estilos técnicos exigidos en la modalidad combinada, dejando al competidor de Durango como el único en completar el trayecto bajo la normativa vigente.

Haciendo historia para la entidad

Con esta victoria, el paratleta llegó a un saldo personal de cuatro preseas en lo que representa su primera participación en el certamen nacional. Su cosecha individual incluye hasta el momento dos metales dorados, una plata y un bronce, con la posibilidad de sumar más reconocimientos durante la jornada final de pruebas que se disputará en la fosa jalisciense.

El trabajo técnico de Ortega ha sido coordinado por los entrenadores Hugo Cuauhtémoc Mata Ortega y Fátima Morales Vélez, acompañados en el aspecto preventivo por el fisioterapeuta Edgar Hernández Bonilla. El cuerpo técnico estructuró la estrategia de entrenamiento previa para afrontar las exigencias físicas del calendario de competencias.

Durango dijo presente

Durante la jornada de actividades también vieron acción otros cinco exponentes de la entidad: Christopher Ian Meléndez Rodríguez, Jorge Luis Quintanilla Torres, Liam Rubén García Almaraz, Olga Estefanía Peña Lozano y Victoria Troitiño Bravo, quienes participaron en sus respectivas pruebas dentro del recinto acuático de Zapopan.

La disciplina de para natación concluirá sus actividades en el Centro Acuático Metropolitano, marco en el cual la representación duranguense buscará cerrar su actuación y definir el medallero total obtenido en esta edición de la justa deportiva nacional.