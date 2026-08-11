Duranguense Valeria Amparán regresa a casa tras reinar en el boxeo de Santo Domingo 2026

El Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria lució concurrido alrededor de las 23:00 horas del lunes 10 de agosto con el arribo de Valeria Sarahí Amparán Pizarro. Aguardada por familiares, su entrenador Eduardo Bueno y la prensa local, la atleta fue recibida entre aplausos tras proclamarse campeona en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Una actuación para el recuerdo

La boxeadora firmó un torneo memorable al apoderarse de la medalla de oro en la categoría de los 51 kilogramos. En la contienda por el título, Amparán enfrentó a la venezolana Irismar Cardozo en un choque repleto de tensión técnica. A lo largo de tres asaltos disputados golpe a golpe, la duranguense impuso su fortaleza para inclinar la balanza a favor mediante decisión dividida de 3-2.

El camino hacia el metal dorado estuvo cimentado en la contundencia demostrada previamente. En la fase semifinal, la pugilista brindó una exhibición de movilidad frente a la haitiana Saintelise Jean, a quien dominó de principio a fin sin conceder terreno, sellando un triunfo inapelable por decisión unánime de 5-0 que la catapultó a la gran final.

Durango brilló en los Juegos Centroamericanos

Este logro cobró mayor dimensión al sumar la destacada labor de la delegación duranguense, donde Hugo Barrón también subió al podio tras colgarse la medalla de plata en los 65 kilogramos. Ambas actuaciones ratifican el notable nivel técnico y el crecimiento del pugilismo regional en competencias de alto rendimiento internacional.

Amparán busca ir por más resultados

Durante su encuentro con los medios, la boxeadora de 19 años enfatizó la motivación que le brinda el respaldo de su equipo y el afecto de la afición. Aseguró que saberse apoyada desde su tierra natal le otorga una fortaleza especial para afrontar combates de alta exigencia y mantener firmes sus aspiraciones en el plano internacional.

Integrada firmemente en la Selección Nacional Mexicana de Boxeo Élite, Amparán proyecta ahora los siguientes pasos de su trayecto olímpico. Con la mirada fija en los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y la ansiada clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, la campeona demuestra que su historia apenas comienza.