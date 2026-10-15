Duranguense vende camioneta en Facebook, comprador simula pago y escapa con la unidad

Un hombre de 32 años fue detenido en la ciudad de Durango luego de presuntamente despojar con violencia a un vendedor de una camioneta que ofrecía a través de Facebook Marketplace.

Sobre el hecho, se sabe que el sospechoso habría simulado realizar una transferencia bancaria por 83 mil pesos y, cuando el propietario se negó a entregarle las llaves al comprobar que el dinero no había llegado a su cuenta, l o amenazó con una pistola de postas para apoderarse del vehículo.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Policía Estatal que participan en el Operativo Dragón realizaban recorridos de prevención y vigilancia en el fraccionamiento Puertas de San Ignacio. Ahí encontraron a un hombre que solicitaba ayuda y reportó que acababa de ser despojado de su automóvil por una persona armada. Los agentes activaron un protocolo de búsqueda y localizaron al presunto responsable cuadras más adelante, cuando circulaba en la unidad.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la víctima, de 60 años, había publicado la venta de una camioneta General Motors Captiva, modelo 2013, color gris. Un supuesto comprador se comunicó con él y acordaron encontrarse en el bulevar José María Patoni para revisar el vehículo y concretar la operación, cuyo precio se fijó en 83 mil pesos.

Durante el encuentro, el interesado, identificado como Marcos “N”, le aseguró al vendedor que ya había depositado el dinero en su cuenta bancaria. Sin embargo, al revisar sus movimientos, el propietario comprobó que el pago no se había reflejado y se negó a entregar las llaves y la documentación de la camioneta.

Ante la negativa, el presunto comprador habría sacado de entre sus ropas una pistola tipo escuadra, de color negro y con el cargador desabastecido, con la que apuntó al pecho del vendedor para obligarlo a entregar las llaves. Una vez que obtuvo el vehículo, emprendió la huida, pero fue interceptado por los policías estatales a pocas cuadras del lugar.

La corporación indicó que el detenido es originario de la Ciudad de México y que tenía domicilio en San Pedro Jalpa.

Tras su captura, fue trasladado a la Fiscalía General del Estado de Durango para que se determine su situación jurídica y la responsabilidad que pudiera corresponderle por los hechos.