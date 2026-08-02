Duranguense Verónica Hurtado reaparece en la convocatoria de la Selección Mexicana Sub-16

La futbolista duranguense Verónica Hurtado reapareció en la convocatoria oficial de la Selección Nacional de México Femenil Sub-16 para integrarse a la siguiente etapa de preparación del conjunto juvenil. Nacida en el año 2010, la deportista asegura su permanencia en el proyecto de selecciones nacionales, dando continuidad al proceso de visoría y seguimiento ejecutado por el cuerpo técnico de la categoría.

La ratificación de la jugadora en el plantel mexicano responde al desempeño mostrado durante la más reciente gira internacional disputada por la delegación en territorio europeo. En dicha serie de encuentros de preparación, Hurtado vio acción frente a combinados continentales de alto rendimiento, sumando minutos en cancha y adquiriendo un nivel de roce táctico acorde a la exigencia del futbol internacional.

Ha brindado destellos de calidad con las 'Amazonas'

En el ámbito de clubes, la duranguense milita actualmente en la estructura formativa de Tigres Femenil dentro de la categoría Sub-19. Su participación más reciente en la competición local se dio en el marco de la jornada inaugural del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, donde el director técnico Adolfo Cadena optó por incluirla en el cuadro titular para medirse al Atlético de San Luis.

Durante ese encuentro, la futbolista duranguense permaneció sobre el terreno de juego a lo largo de los primeros 45 minutos del compromiso. Su integración al cuadro inicial de la escuadra regiomontana destaca por la diferencia de edad respecto al resto de las competidoras de la división, al medirse de manera regular contra rivales con mayor recorrido en el circuito.

Quiere demostrar su valía a nivel nacional

La dinámica actual de la jugadora combina la alta exigencia de competir en una división superior a nivel de clubes con la constante actividad en las concentraciones del representativo nacional Sub-16. Esta dualidad de competencia ha acelerado su proceso de maduración deportiva tanto en el torneo doméstico como en el plano internacional.

Tras oficializarse la lista de seleccionadas, Hurtado deberá reportar en las instalaciones del combinado mexicano para incorporarse a las sesiones de entrenamiento agendadas. La jugadora duranguense cumplirá con la carga de trabajo físico y táctico fijada por el cuerpo técnico para esta nueva fase del calendario de selecciones.