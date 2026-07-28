Duranguenses brillan en el Mundial de Haidong Gumdo y colocan a México en la cima del medallero

La selección mexicana de Haidong Gumdo obtuvo el título general en la décimo cuarta edición del Campeonato Mundial de la especialidad, celebrado en Corea del Sur. La conquista del representativo nacional estuvo respaldada de forma directa por la delegación de deportistas duranguenses, quienes aportaron una cosecha total de dos medallas de oro, dos de plata y seis de bronce en las modalidades de formas, combate y corte de precisión.

Desde los atletas, hasta el cuerpo técnico

Al frente del grupo local, el instructor Andrés Núñez, representante del club Dragones Durango, avanzó a la final en la categoría de entrenadores y sumó una presea mundial en combate tres contra tres. En la modalidad individual, Núñez llegó hasta la ronda de dieciseisavos de final y recibió una placa de reconocimiento por parte de la presidencia de la Federación Mundial de la disciplina.

En las pruebas individuales, Ethan Leonardo Salazar se adjudicó la medalla de oro en formas tras superar las rondas eliminatorias hasta la final, además de obtener el bronce en corte de papel y ver acción en la llave de combate. Por su parte, Leonor González aseguró el segundo metal dorado para la causa duranguense al coronarse en la prueba de corte de papel.

La lluvia de medallas duranguense jamás se detuvo

La cosecha continuó con Leonardo Arredondo, quien firmó un doble subcampeonato al colgarse la plata tanto en la especialidad de formas como en combate. Asimismo, Claudia Bailón concretó una destacada participación individual al acumular tres medallas de bronce en corte de bambú, corte de papel y forma individual.

El medallero para la representación de Durango se completó con las actuaciones de Avner Vélez y Saúl Hernández. Vélez se adjudicó el bronce en forma individual, mientras que Hernández obtuvo el tercer lugar en la prueba de corte de papel, cerrando la cuota de podios para los artemarcialistas locales en el certamen internacional.

Este resultado en territorio asiático ratifica el nivel técnico y competitivo del marcialismo duranguense, cuyas actuaciones individuales y por equipos resultaron determinantes para que México encabezara el medallero general del torneo mundial.