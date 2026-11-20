Cientos de estudiantes y trabajadores participaron este viernes en el desfile conmemorativo al 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

Luego de los actos cívicos y militares previos, se realizó la entrega del Premio Estatal del Deporte, que en esta edición 2026 recayó en Hugo Yair Barrón Leal como deportista, José Ángel Lomas Flores como entrenador y Edgar Omar Borunda Arellano por su labor en el fomento, impulso y protección de la práctica deportiva.

Posteriormente inició el desfile con el bloque militar, en el que participaron Ejército y Guardia Nacional, para luego dar paso a deportistas y los bloques de estudiantes de las escuelas públicas.

De igual forma, cientos de familias acudieron a presenciar el recorrido del desfile desde su punto de partida, en la Plaza de Armas, hasta el cruce con la calle Cuauhtémoc.