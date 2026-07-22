Duranguenses critican monumento rumbo a la Feria; señalan el parecido con el propio gobernador

A unos días del inicio de la Feria de Durango, la instalación de un nuevo monumento en las inmediaciones del recinto ya provocó una oleada de reacciones entre usuarios duranguenses, quienes cuestionaron la necesidad de la obra y señalaron que representa un gasto que pudo destinarse a otras prioridades.

La estructura, ubicada en la entrada lateral de la Feria de Durango, muestra la figura de un hombre a caballo y está acompañada por una placa en la que se lee la frase “Caballo y montura hasta la sepultura, el caballo nos une”. El monumento está dedicado a la Asociación de Cabalgantes de Durango, según se indica en la propia inscripción colocada en el sitio.

Este monumento se instaló a tan solo unos días de la Cabalgata que protagonizó el gobernador con múltiples integrantes de su administración, así como miembros de la asociación en mención.

Aunque también hubo comentarios favorables hacia la obra, estos provinieron principalmente de personas relacionadas a corporaciones estatales y municipales. Sin embargo, la mayoría de las reacciones registradas en redes sociales estuvieron marcadas por críticas, cuestionamientos y burlas sobre la pertinencia del monumento.

En plataformas como TikTok, algunos usuarios atribuyeron la figura ecuestre al gobernador Esteban Villegas Villarreal, debido al parecido que, a su juicio, guarda la escultura con el mandatario estatal.

CRÍTICAS EN REDES SOCIALES

Entre los comentarios que más interacción generaron se encuentra el de un usuario que publicó un video. “El mega regalazo que nos hizo el GIGANTE, el gobernador de Durango, para eso mejor nadota”, dijo en la publicación que acumuló numerosas respuestas de personas que compartieron la misma opinión.

Otros usuarios señalaron que, una vez más, la actual administración estaría realizando gastos que consideran innecesarios, situación que, afirmaron, vuelve a generar molestia entre ciudadanos que consideran que existen otras necesidades más urgentes por atender.

La discusión llegó al punto de que algunos internautas incluso mencionaron la posibilidad de organizarse para retirar o “tumbar” el monumento, reflejando el nivel de inconformidad que la instalación ha despertado entre un sector de la población.