Duranguenses disfrutan del desfile por el 216 aniversario del movimiento de Independencia

Cientos de duranguenses acudieron a la plaza IV Centenario y calles del Centro Histórico de la ciudad para disfrutar del Desfile Cívico Militar, en el marco del 216 aniversario del inicio del movimiento de Independencia de México.

Desfilaron escoltas de distintas escuelas públicas y privadas, así como instituciones civiles y militarles, tales como la Guardia Nacional, el Ejército, varios batallones de infantería, cuerpos de caballería de defensas rurales y tercera compañía del Servicio Nacional Militar; así como corporaciones locales, Protección Civil y la Cruz Roja.

Asimismo, estuvieron presentes los contingentes conformados por alumnos de instituciones de educación básica y superior, como la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED).

El recorrido inició frente a la plaza IV Centenario y avanzó por las principales calles de la ciudad de Durango hasta llegar a Cuauhtémoc y Pino Suárez.