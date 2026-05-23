Duranguenses exponen 'Los once pasos' en Museo de la Cancillería de CDMX

El Museo de la Cancillería presentó recientemente la exposición colectiva “Los once pasos”, una muestra que reúne a artistas de distintas disciplinas para reflexionar sobre el universo futbolístico más allá de la cancha , justo como una antesala del Mundial 2026 que tendrá a México como una de sus sedes principales.

Curada por Tony Peyrani, la exposición propone una lectura plural del fútbol desde la pintura, el collage, la fotografía, el textil, la instalación y el dibujo, retomando la potencia simbólica que este deporte ha tenido dentro del imaginario colectivo durante más de un siglo.

Duranguenses, al centro

Entre los artistas participantes destacan los duranguenses Ricardo Milla, Ricardo Salcido, César Cervantes, Omar Ortiz y Soledad Cáceres, cuyas piezas ofrecen algunas de las reflexiones más complejas y poéticas de toda la exposición.

En “Georg Steiner en Johannesburgo”, Ricardo Milla construye un diálogo entre filosofía, fútbol y memoria histórica. La pieza parte de las ideas del pensador George Steiner sobre el fútbol como una nueva religión contemporánea, donde millones de personas siguen creyendo en la posibilidad del milagro deportivo.

La obra incorpora una camiseta de la Selección Española autografiada por Andrés Iniesta, figura que definió el Mundial de Sudáfrica 2010 con aquel histórico gol en tiempo extra. El resultado es una pieza que habla tanto de fe colectiva como de la necesidad humana de aferrarse a la épica.

Milla también participa junto al jalisciense Miguel Vega en “Once”, una obra que transforma la historia del arte moderno en una alineación futbolística ideal. Cézanne aparece en la portería, mientras Picasso, Duchamp, Kandinsky o Mondrian ocupan distintas posiciones dentro de un imaginario táctico donde el arte y el fútbol terminan por compartir estrategia, creatividad y visión.

Por su parte, Ricardo Salcido presenta paisajes atravesados por la memoria futbolística y la tensión existencial. Inspirado en una célebre anotación de Franz Kafka escrita el 2 de agosto de 1914, “Alemania ha declarado la guerra a Rusia. Por la tarde fui a nadar”, el artista conecta lo cotidiano con acontecimientos históricos y emocionales. Obras como “Domingo 17 de junio de 2018: México 1 vs Alemania 0” convierten un momento de euforia nacional en una reflexión sobre la pequeñez humana frente a la inmensidad del universo y la indiferencia del paisaje.

La propuesta de César Cervantes, “Local y visitante”, se despliega como una máquina visual del tiempo. A través de un collage tridimensional que cambia según el desplazamiento físico del espectador, la obra conecta el ancestral juego de pelota mesoamericano con el fútbol moderno. El artista construye así un puente entre tradición y contemporaneidad, recordando que el juego ha sido, desde tiempos antiguos, una expresión ritual y comunitaria.

En otra línea discursiva, Omar Ortiz presenta “Misses Next Match”, una serie que reflexiona sobre el poder de la televisión, el dominio de la publicidad y la frustración histórica del futbol mexicano ante el mítico “quinto partido”. Sus jugadores aparecen como figuras condenadas a perseguir eternamente un balón imposible.

Mientras tanto, Soledad Cáceres apuesta por la síntesis emocional mediante tres acuarelas donde concentra la intensidad psicológica del fútbol. Euforia, gloria, agonía, precisión, tristeza, potencia o heroísmo aparecen condensados en una obra donde la energía visual intenta capturar aquello que ocurre en apenas unos segundos dentro de un partido, pero que permanece durante décadas en la memoria emocional de los aficionados.

Futbol, identidad cultural

La exposición también reúne el trabajo de artistas como Cecilia Hurtado, quien aborda el estadio como un organismo vivo y colectivo, un espacio donde el fútbol deja de ser únicamente deporte para convertirse en un refugio emocional compartido.

Marco Alvarado explora la saturación visual contemporánea mediante collages caleidoscópicos construidos a partir de porterías y redes futbolísticas. Sus piezas, vibrantes y electrizantes, obligan al espectador a detenerse y mirar directamente, fuera de la lógica inmediata de las pantallas y las redes sociales.

Samantha Salazar presenta una obra atravesada por la noción del destino, donde el fútbol aparece como metáfora de la incertidumbre humana, del azar y de las victorias o derrotas inevitables que acompañan la vida cotidiana.

Andrea Garay, por su parte, rescata desde la pintura uno de los episodios más recordados del fútbol mexicano, el gol de José Luis González “La Calaca” contra Italia en el Mundial de 1970. Su obra convierte la memoria deportiva en resistencia contra el olvido.

La artista Erika Rodríguez establece un poderoso puente entre generaciones al recordar la histórica participación de la Selección Mexicana Femenil de 1971, al tiempo que visibiliza las profundas desigualdades económicas entre el fútbol masculino y femenino contemporáneo.

La dupla integrada por Mafer Gutiérrez y Aldo Valdés transforma el coleccionismo de camisetas en una experiencia estética y emocional. Noventa jerseys dialogan con siete piezas textiles intervenidas, convirtiendo prendas deportivas en objetos cargados de memoria, identidad y significado.

Finalmente, Y. AIA 7.4 utiliza cubos Rubik para construir una lectura visual de los Mundiales desde 1974 hasta 2022, trazando la evolución de las marcas deportivas y las identidades nacionales dentro de la economía global del fútbol.

La muestra “Los once pasos” consigue algo poco común, pensar el fútbol desde la complejidad cultural y artística sin perder de vista su dimensión popular y emocional. La muestra entiende el balón no solo como objeto deportivo, sino como detonador de identidad, nostalgia, política, espectáculo, consumo y memoria colectiva.