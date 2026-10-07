Duranguenses hicieron fila desde temprano para reapertura del Nacional Monte de Piedad

Este miércoles 7 de octubre, usuarios acudieron desde muy temprano a hacer fila en las dos sucursales del Nacional Monte de Piedad que hay en Durango, luego de que la empresa anunció su apertura tras permanecer cerrada por casi un año debido a una huelga nacional.

Antes de que abrieran las sucursales, a partir de las 8:30 de la mañana, ya había mucha gente esperando su turno para recibir atención, aunque poco a poco la fila se fue haciendo más pequeña.

En comparación con las otras 300 sucursales que hay en el país, en Durango la cantidad de personas no era tanta como en otras entidades.

Para las 11:30 de la mañana, la fila se había reducido casi a la mitad en la sucursal ubicada en 20 de Noviembre y avenida Carlos León de la Peña. Los trabajadores estaban atendiendo en buen tiempo a quienes acudieron para conocer en qué situación se encontraban sus empeños, avalúos y otros servicios.

El personal confirmó que se brindaría atención hasta la última persona que se hubiera formado, pues esa fue la indicación.

Terminó huelga

El paro nacional que se mantenía desde el 1 de octubre de 2025 concluyó el pasado 30 de septiembre. Desde ese día y hasta la fecha, los trabajadores se prepararon para realizar la apertura de las sucursales.

Entre los acuerdos a los que se llegó estuvo realizar un nuevo proceso de boletinación, debido a que se había señalado que el anterior se realizó de manera indebida, por lo que 290 plazas quedaron sin efecto.

En ese caso, los trabajadores que participaron en ese proceso irregular deberán regresar a sus puestos anteriores.

En cuanto a la revisión salarial de 2025, se acordó un incremento directo al salario del 5.6 por ciento, mientras que en la revisión contractual de 2026 se logró un incremento salarial del 6.6 por ciento.

Además, se logró el pago del 100 por ciento de los salarios caídos para los trabajadores y que no se modificara el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).