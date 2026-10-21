Duranguenses Hugo Barrón y Valeria Amparán se instalan en cuartos del Continental de Boxeo

Puebla se ha convertido en una aduana positiva para el boxeo duranguense. Dos de los tres representantes del estado continúan con vida en el Campeonato Continental Panamericano, luego de que Hugo Yahir Barrón y Valeria Sarahí Amparán resolvieran con triunfo sus respectivos compromisos de octavos de final y avanzaran a la ronda de cuartos.

No dejo espacio para las dudas

Barrón firmó una de las actuaciones más sólidas de la delegación mexicana al imponerse por decisión unánime al panameño Cristofer Filos. El duranguense marcó condiciones desde los primeros intercambios, controló la distancia y neutralizó cualquier intento ofensivo de su rival, que nunca encontró la manera de equilibrar el combate. El dominio del mexicano fue tan evidente que los jueces coincidieron en otorgarle una puntuación favorable en los tres asaltos.

Con el boleto a la siguiente fase asegurado, Barrón tendrá una prueba de mayor exigencia cuando se mida al brasileño Yuri Falcao, quien también avanzó tras derrotar por decisión unánime al colombiano Harol Martínez. El choque entre ambos aparece como uno de los duelos más atractivos de la división, al enfrentar a dos peleadores que dejaron sensaciones convincentes en su presentación.

Mostró poderío ante la adversidad

Por su parte, Valeria Sarahí Amparán confirmó su condición de una de las cartas fuertes de México en los 51 kilogramos. La campeona centroamericana abrió su participación con una victoria por decisión dividida sobre la dominicana Esther Jiménez, en un combate intenso que exigió concentración y capacidad de reacción durante los tres episodios.

La duranguense construyó la ventaja desde el primer round y supo responder a la presión de su rival en los momentos de mayor intercambio. Incluso después de sufrir una caída provocada por un pisotón en el segundo asalto, Amparán mantuvo el ritmo y cerró el combate con la inteligencia necesaria para conservar la preferencia de los jueces y asegurar su lugar en la siguiente ronda.

Fernández también se hizo presente

La única eliminación para Durango llegó en los 80 kilogramos. Brandon Fernández Hernández cayó por decisión dividida ante el puertorriqueño Eliezer Brito tras una pelea cerrada y disputada de principio a fin. Aunque el resultado le impidió avanzar, el duranguense dejó una actuación competitiva en un escenario continental, mientras Barrón y Amparán mantienen vivas las aspiraciones locales rumbo a las etapas decisivas del certamen.