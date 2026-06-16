Duranguenses llegaron en peregrinación a la Basílica de Guadalupe

La comunidad católica de distintas parroquias y localidades pertenecientes a la Arquidiócesis de Durango llevó a cabo una peregrinación a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, donde pidieron por las familias duranguenses, por quienes sufren y han perdido la esperanza por los problemas de la vida diaria, así como por los sacerdotes y la comunidad en general.

Familias completas y decenas de personas de distintas regiones de Durango llegaron al templo en peregrinación, acompañadas de la danza y los tambores, para después presenciar la misa en este emblemático templo de la capital del país.

El arzobispo de Durango, Faustino Armendáriz Jiménez, presidió la eucaristía en la Basílica de Guadalupe, donde resaltó que la peregrinación evangeliza, por lo que llegaron como misioneros.

Resaltó que también con los cantos, la alegría y la oración que se vivió en el trayecto, así como con la presencia de los duranguenses en la Basílica se evangeliza.