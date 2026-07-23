Duranguenses no han cancelado reservaciones por brote de 'diarrea explosiva' en EU: AMAV

Luego de que el Gobierno de México emitió el “Aviso preventivo de viaje por el brote multiestatal de ciclosporiasis en Estados Unidos”, no se han registrado cancelaciones por parte de duranguenses que habían hecho reservaciones para viajar al vecino país durante las vacaciones que están en curso, informó la presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes (AMAV), Karina Morales.

“Actualmente el flujo no ha bajado. Realmente los vuelos que tenemos directos Durango-Dallas o a Chicago, siguen en 100 por ciento de ocupación. Entonces, no hemos registrado una baja aún. Quizá en estos días que se vienen, por la alerta que se acaba de emitir, pues sí puedan llegar a reducir un poquito”, explicó.

Sin embargo, enfatizó que por ahora los duranguenses mantienen sus intenciones de viaje, principalmente a las ciudades de Estados Unidos donde hay más presencia de paisanos. “Donde están nuestros connacionales: Texas, Los Ángeles, todo lo que tiene que ver con California, Atlanta también”, indicó.

Recomendaciones

A través del documento emitido, diversas dependencias del Gobierno de México dieron recomendaciones a quienes van a viajar, tales como: informarse previamente sobre la situación sanitaria del destino, especialmente si se han notificado brotes de ciclosporiasis, llevar consigo insumos para la higiene de manos, como alcohol gel y consultar la Guía del Viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Asimismo, se exhortó a consumir alimentos bien cocidos, lavar frutas y verduras, evitar alimentos crudos o poco cocidos, especialmente ensaladas y productos frescos que puedan haber sido lavados con agua contaminada.

Para después del viaje se recomendó solicitar atención médica, informando su antecedente del viaje, si se presenta diarrea prolongada o acuosa; vigilar el estado de salud hasta dos semanas después de haber regresado, no preparar alimentos para otras personas mientras se tenga diarrea, para reducir el riesgo de contaminación y no automedicarse.

Cuando se presentan, los síntomas suelen aparecer entre dos días y más de dos semanas después de la exposición al parásito, siendo principalmente: diarrea, pérdida de apetito, cólico abdominal, aumento de gases, náuseas, fatiga, en ocasiones vómito, fiebre y síntomas respiratorios.