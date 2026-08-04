Duranguenses participarán en peregrinación hasta los lugres santos en Chalchihuitaes, Zacatecas

En el marco de la conmemoración de los 100 años de la Guerra Cristera, se llevará a cabo la VII Peregrinación Arquidiocesana en honor a los Santos Mártires de la Arquidiócesis de Durango.

Es por ello que esta instancia religiosa invita a los feligreses a participar en la próxima peregrinación, la cual se llevará a cabo del 7 al 14 de agosto , misma que tendrá como ruta desde la Catedral de Durango, hasta los Lugares Santos en Chalchihuites, Zacatecas.

El recorrido espiritual comenzará en esta ocasión con la Ruta de Canatlán, saliendo de la Parroquia de Santa Lucía, el viernes 7 de agosto a las 6:00 a.m., para terminar la jornada ese día en la comunidad de Juan B. Ceballos, aproximadamente a las 4:30 p.m.; el día sábado 8 de agosto da inicio a las 6:00 a.m. para culminar en la Catedral de Durango, donde al día siguiente se unirá a la columna principal, misma que tendrá como salida el domingo 09 a las 6:00 a.m. de igual manera en la Catedral Basílica Menor.

El tercer día se llegará hasta la comunidad de Belisario Domínguez, Durango; el cuarto día la ruta inicia de igual manera en Belisario Domínguez hasta llegar al poblado Héroe de Nacozari, Durango; el quinto día se inicia en el mismo poblado hasta la Parroquia de San Pedro, en Nombre de Dios, Durango; el sexto día de peregrinación se comienza desde el templo, y se termina en la comunidad de Graceros, Durango; el séptimo día se arranca de esa región y se llega a la Parroquia de la Inmaculada Concepción en Súchil, Durango.

Y el último día vuelve a iniciar en la Parroquia para culminar en los Lugares Santos, donde se presidirá la Santa Misa, alrededor de las 3:00 de la tarde, ante más de tres mil feligreses que cada año participan y que llegan con cansancio, pero sobre todo con gran fe.

Este año, se sumarán también las otras dos columnas, una organizada por el Decanato Santa María de los Llanos, partiendo de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en el municipio de Guadalupe Victoria, Dgo., con salida el mismo día 09 de agosto a las 6:00 a.m. y la otra columna con salida de la comunidad de Miguel Auza, Zacatecas, de igual manera el día 09 de agosto a las 6:00 a.m.

Ambas rutas se unirán en el sexto día de peregrinación para finalizar el día 14 de agosto en los Lugares Santos donde se edifica el Santuario en honor a los Santos Mártires Duranguenses, en el Puerto de Santa Teresa, Chalchihuites, Zac.