Duranguenses realizan pruebas en Monterrey, Nuevo León para equipo de Liga MX

Un grupo de jóvenes futbolistas duranguenses dio un importante paso en su desarrollo deportivo al participar en una serie de visorías organizadas por Tigres UANL en Monterrey, Nuevo León, donde tuvieron la oportunidad de mostrar su talento ante visores del club regiomontano.

Los jugadores pertenecientes a las categorías 2012, 2013 y 2014 viajaron a la Sultana del Norte para formar parte de este proceso de evaluación, el cual les permitió competir, aprender y medirse con otros jóvenes que también buscan abrirse camino hacia el futbol profesional.

Una experiencia de aprendizaje

Durante el primer día de actividades, los futbolistas participaron en diferentes ejercicios y encuentros diseñados para que el cuerpo de visorías analizara sus cualidades técnicas, tácticas y físicas.

Más allá de los resultados, el objetivo principal fue que los jugadores adquirieran experiencia en este tipo de procesos, además de conocer el nivel de exigencia que demanda una institución perteneciente a la Liga MX.

Regresan con buenas noticias

Tras concluir las visorías en Monterrey, el grupo regresó a Durango con un balance positivo y con noticias alentadoras para varios de los participantes.

Hasta el momento, algunos de los jóvenes fueron invitados a regresar para una segunda fase de pruebas , lo que representa un paso más dentro del proceso de selección del club regiomontano.

Aunque el camino hacia una posible incorporación aún continúa y dependerá de futuras evaluaciones, el hecho de avanzar a una nueva etapa refleja el desempeño mostrado durante las visorías.

Continúa el sueño

El llamado a una nueva fase también representa una motivación para el resto de los jugadores, quienes regresan con mayor experiencia y con el compromiso de seguir preparándose para futuras oportunidades.

Este tipo de procesos permiten que el talento duranguense continúe siendo observado por instituciones del futbol mexicano, brindando a las nuevas generaciones la posibilidad de acercarse a escenarios de mayor competencia y mantener vivo el sueño de llegar algún día al máximo circuito del balompié nacional.