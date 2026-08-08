Duranguenses reconocen trabajo del Ejército: Iván Gurrola

El trabajo que durante los últimos meses ha realizado el Ejército Mexicano en Durango es reconocido por las familias duranguenses, afirmó Luis Iván Gurrola, coordinador destacó regidores de Morena en Durango.

Iván Gurrola destacó que durante sus recorridos para entregar el periódico Regeneración, los ciudadanos le han pedido hacer público el agradecimiento al los elementos del Ejército Mexicano por el trabajo que han hecho en la entidad.

“Hoy debemos reconocer a quienes están trabajando por Durango. La seguridad es una responsabilidad de todos y la coordinación entre las instituciones es el camino para seguir avanzando”, puntualizó.

Recordó que durante las últimas semanas se ha reforzado la presencia del Ejército en Durango con cientos de elementos destinados a labores de patrullaje, vigilancia y acciones disuasivas, además de operativos coordinados con la Guardia Nacional y autoridades estatales.

Finalmente, Iván Gurrola hizo un reconocimiento a los elementos del Ejército Mexicano por su compromiso con Durango y sus habitantes, al tiempo que llamó a mantener la coordinación institucional y la participación ciudadana para construir un estado cada vez más seguro.