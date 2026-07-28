Duranguenses representarán a México en el torneo internacional de boxeo BOXAM 2026 en España

Cinco jóvenes pugilistas duranguenses integrarán la selección mexicana de boxeo amateur que participará en el BOXAM International Tournament 2026, justa deportiva que se llevará a cabo del 31 de agosto al 6 de septiembre en La Nucía, provincia de Alicante, España. La representación nacional competirá en las categorías Sub-15 y Sub-19 frente a delegaciones de diversos países.

El contingente duranguense está conformado por Ricardo Figueroa en la división de 46 kilogramos, José Ordaz en los 66 kg, Johana Perales en 60 kg dentro de la rama femenil, Saedh Bueno en 75 kg y Marcos Heraclio “Canelito” Rodríguez Meraz. Todos ellos lograron su clasificación oficial tras superar los certámenes nacionales y festivales olímpicos selectivos.

Los combates se desarrollarán en el pabellón deportivo Camilo Cano, escenario alicantino que servirá como plataforma de fogueo para los competidores en desarrollo. Este torneo internacional representa una oportunidad clave de evaluación técnica y táctica para los pugilistas jóvenes que aspiran a integrarse a los próximos ciclos olímpicos de la disciplina.

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Una nueva experiencia deportiva

Para Marcos Heraclio Rodríguez Meraz, la competencia en suelo europeo constituye una experiencia fundamental para medir su nivel técnico frente a estilos de combate internacionales. El peleador enfatizó que medirse con atletas de otras latitudes le brindará un valioso aprendizaje antes de sumarse formalmente a las concentraciones definitivas del equipo nacional tras el torneo.

Por su parte, Johana Perales, la única atleta femenil de la delegación local, destacó que su integración a la plantilla nacional representa el fruto de un trabajo constante en el gimnasio. Pese a los nervios naturales por enfrentar su primera competencia internacional fuera del país, Perales manifestó su confianza en la preparación realizada para disputar los primeros puestos de su categoría.

La delegación viajará primeramente a la Ciudad de México para abordar el vuelo transatlántico con destino a territorio español. Una vez concluida la participación mexicana en el certamen alicantino, el itinerario oficial prevé el retorno de los deportistas a suelo nacional para el lunes 7 de septiembre.