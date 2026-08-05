Duranguenses Valeria Amparán y Hugo Barrón aseguran medalla de bronce en Santo Domingo 2026

Los boxeadores mexicanos Valeria Sarahí Amparán Pizarro y Hugo Yahir Barrón Leal aseguraron la medalla de bronce al avanzar a las semifinales de sus divisiones en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Con estos triunfos, la delegación nacional garantiza su presencia en el podio del torneo de boxeo de la justa regional.

Logran avanzar a la siguiente ronda

En la división de los 65 kilogramos (peso wélter), el duranguense Hugo Barrón Leal derrotó al panameño Cristofer Filos Vargas. El pugilista tricolor exhibió un sólido dominio técnico sobre el cuadrilátero, adjudicándose la victoria por decisión unánime con una puntuación favorable de 5-0 en las tarjetas del jurado, tras neutralizar el estilo ofensivo de su rival durante el combate.

Por su parte, en la rama femenil, Valeria Amparán Pizarro obtuvo su pase en la categoría de peso mosca (51 kilogramos). La deportista logró instalarse en la siguiente fase mediante victoria por walkover (WO), debido a que la colombiana Leidy Johana Rivas Tanungama no dio el peso reglamentario durante la ceremonia de báscula oficial previa a la pelea programada en la jornada.

Hacen historia para México y Durango

De esta manera, ambos peleadores se posicionaron entre los cuatro mejores contendientes de sus respectivas divisiones. Con el bronce asegurado conforme al reglamento del boxeo aficionado, el objetivo inmediato de los representantes mexicanos consiste en ganar sus duelos semifinales para acceder al combate por el título y optar por la medalla de oro.

El desempeño de Amparán y Barrón cobra trascendencia al formar parte de la Selección Nacional Mexicana de Boxeo Élite. Su participación en el certamen dominicano representa un paso fundamental dentro del proceso selectivo rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y abre la ruta directa hacia la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los resultados de ambos peleadores reafirman la competitividad del boxeo duranguense en el escenario internacional. A la espera de las semifinales, la delegación mexicana mantiene altas sus expectativas dentro de un torneo que reúne a más de 6,000 deportistas de 37 países en la celebración del centenario de esta importante competencia regional.