Durante décadas, el crecimiento urbano en Durango fue sin criterios ambientales: Regidor

En el municipio de Durango se creó el Comité de Ordenamiento Ecológico Participativo, con el que se buscará que, de ahora en adelante, se tome en cuenta el desarrollo sustentable de la ciudad, junto con la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico.

Durante décadas, el crecimiento urbano se desarrolló sin incorporar criterios ambientales, lo que ahora obliga a replantear la manera en que se planifica el desarrollo del municipio , precisó el regidor Alan Espinosa de la O, integrante de la Comisión de Medio Ambiente.

“La planeación del futuro de la ciudad debe construirse con la participación de la sociedad y poniendo al Medio Ambiente en el centro de las decisiones públicas”.

Dijo que la instalación del Comité de Ordenamiento Ecológico representa un paso importante para construir una ciudad más ordenada, sostenible y con visión de futuro.

“Muchas veces la ecología se ha visto como algo secundario o como un tema que puede esperar, pero desde Movimiento Ciudadano siempre hemos sostenido que la protección del medio ambiente debe ser una prioridad en la agenda pública, porque de eso depende la calidad de vida de las personas”, afirmó.

Las autoridades deberán orientar el crecimiento urbano, proteger áreas naturales, preservar zonas de recarga hidrológica, prevenir asentamientos en zonas de riesgo y fortalecer políticas públicas relacionadas con el cambio climático y la sustentabilidad.

Espinosa de la O celebró también que el Programa Municipal de Cambio Climático contemple acciones concretas de mitigación, adaptación y educación ambiental , así como la participación activa de la ciudadanía en la definición de prioridades.

Apuntó que el ordenamiento ecológico no debe entenderse como una responsabilidad exclusiva del gobierno, sino como un instrumento construido desde la participación ciudadana y la colaboración entre distintos sectores sociales.