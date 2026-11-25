Durante la temporada decembrina se detecta un incremento del ambulantaje en la ciudad de Durango, porque algunas personas buscan realizar alguna actividad económica pero no solicitan el permiso correspondiente. Ante esta situación, las autoridades aseguran que no se permitirá el comercio informal sin autorización y que se mantendrá el orden.

Los permisos, como en cualquier época del año, deben solicitarse ante la Comisión de Actividades Económicas, donde se establece el giro comercial, los días y el espacio que se ocupará.

Una de las preocupaciones del comercio establecido y de los empresarios es que se incremente el ambulantaje y se genere una competencia desleal, como ha ocurrido en otros años durante esta temporada.

Por su parte, el director de Inspección Municipal, Ubaldo Salazar Chávez, indicó que se estarán revisando los permisos, pero, sobre todo, se pedirá a los comerciantes que no instalen puestos frente a otros negocios y que los establecimientos tampoco saquen su mercancía a la calle.

Solicitud de permisos

Explicó: “En esta temporada decembrina, pues hay mucho comerciante que quiere emprender o comerciante ya establecido que quiere sacar su mercancía a la calle, pero vamos a estar muy al pendiente y conforme a lo que la Comisión nos lo marque”.

Dijo que será en la Comisión de Actividades Económicas donde se valorarán las disposiciones y los reglamentos para determinar si se autorizan o no ciertos permisos para ocupar la vía pública durante diciembre.

En cuanto al trabajo que realizan, señaló que diariamente se regula el comercio informal mediante los recorridos de inspección.

Apuntó que los puestos sin permiso que se detectan durante estos recorridos son retirados y se pide a los comerciantes que soliciten la autorización correspondiente.