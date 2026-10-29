Durante festividades de San Judas Tadeo aplicaron exhortos por uso de pirotecnia

Para inhibir el uso de pirotecnia durante las celebraciones de San Judas Tadeo en la ciudad, personal de la Policía Ambiental realizó recorridos por diferentes zonas y emitió 12 exhortos para evitar su uso.

La Dirección de Medio Ambiente Municipal explicó que se busca fomentar la conciencia ciudadana sobre los efectos negativos de la pirotecnia en el medio ambiente, el bienestar animal y la sensibilidad de algunas personas ante su salud.

Entre las acciones realizadas se encuentran los recorridos preventivos en diversos puntos de la ciudad, como las colonias Silvestre Revueltas, Flores Magón, La Morga, Jardines de Durango, José Revueltas y Mayagoitia, donde se emitieron exhortos preventivos durante rosarios y en iglesias para invitar a la ciudadanía a evitar su uso.

A través de la línea de atención ciudadana 072, se recibieron reportes relacionados con el uso de pirotecnia en la zona, por lo que el personal acudió a atenderlos. De acuerdo con la dependencia, hubo una respuesta favorable y la ciudadanía acató las indicaciones.

La dependencia señaló que se trató de un operativo con acciones de proximidad, prevención y sensibilización ciudadana, en el que se privilegió el diálogo.

Asimismo, indicó que es necesaria la colaboración de la población para promover celebraciones responsables, reducir el uso de pirotecnia y contribuir a la protección del medio ambiente y el bienestar animal.