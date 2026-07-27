Durante vacaciones se debe aplicar un esquema preventivo en hogares de Durango: DMSP

Para prevenir accidentes o delitos en el hogar durante las vacaciones, en Durango capital se emiten algunas recomendaciones básicas que los ciudadanos no deben olvidar.

Por ejemplo, para evitar accidentes o riesgos con los pequeños de la casa, se deben tomar medidas de prevención, sobre todo en cuanto al uso de las estufas y otros aparatos eléctricos. Son medidas de Protección Civil para evitar cualquier tipo de accidente en el hogar.

En el caso de las personas que van a salir de la ciudad, deben asegurar bien las ventanas y puertas para evitar que algún ladrón pueda ingresar.

PARTICIPACIÓN DE VECINOS, IMPORTANTE

Fernando Almeida García, jefe del Departamento de Prevención del Delito de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP), destacó que la participación de los vecinos es importante al momento de prevenir un delito o accidente.

Por ejemplo, a un vecino o familiar de confianza se le puede informar que no estarán en el domicilio, para que esa persona pueda colaborar como vigilante y reportar cualquier actividad sospechosa en la casa mientras sus propietarios no están.

COMITÉS VECINALES

Destacó que cada comité ayuda a la prevención de delitos en las zonas, porque permite detectar a personas que realizan conductas delictivas como robo. Entonces, los vecinos, mediante el enlace con las autoridades, lo reportan y acuden a brindar atención.

“Están comunicados y tienen un enlace con nosotros, inmediatamente disminuye el tema de algunos delitos, como son el robo o el tema del vandalismo”, expresó Almeida García.

A nivel municipal, son alrededor de 400 comités vecinales los que se han formado en diferentes colonias y fraccionamientos de la ciudad, distribuidos en cuatro zonas: sur, oriente, centro y norte.

En cada zona hay un encargado o coordinador que trabaja con los comités y facilita la comunicación con las autoridades.

Para formar un comité en alguna colonia se requiere disposición y participación, porque debe estar integrado por al menos diez personas, que incluyen las funciones de presidente, vicepresidente, secretario y siete vocales.

“Es un trabajo totalmente comunitario que a nosotros, la verdad, nos ayuda mucho, porque son nuestros ojos, son el impulso para poder generar estrategias nuevas en cuestión de seguridad y prevención”, indicó.