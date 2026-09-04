Durante visita de Sheinbaum, duranguenses buscaron exponer casos sin resolver y pedir justicia

El anuncio de la visita a Durango de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para dar a conocer el informe de avance de resultados de su gobierno, generó expectativa no solo entre sus simpatizantes, sino también entre personas que están esperando alguna solución o justicia a sus casos, y que de manera local las autoridades no han podido resolver.

Los primeros que se plantaron en la Velaria de la Feria Nacional Durango para esperar un encuentro con la presidenta fueron conductores de las plataformas Uber y DiDi, quienes están en contra del registro y la cuota establecidos por la Subsecretaría de Movilidad y Transportes.

Los conductores se plantaron desde temprano en el recinto, aunque luego de unas horas se retiraron del lugar. Están en contra del pago de registro de movilidad de más de 4 mil pesos, además de un refrendo anual de 3 mil 700 pesos, entre otros cobros.

Finalmente, los conductores se retiraron sin hacer llegar su demanda a la Presidenta.

Madre buscadora

Otro grupo que sí logró llegar a la Velaria fueron madres buscadoras, entre ellas Brenda Valenzuela, mamá de Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven que lleva 11 meses desaparecido.

La última vez que se vio al joven duranguense Carlos Emilio, fue por sus familiares dentro del restaurante-bar Terraza Valentino, en Mazatlán, Sinaloa.

Desde el 5 de octubre de 2025 se encuentra no localizado y su mamá sigue buscándolo y exigiendo a las autoridades que lo localicen o, al menos, presenten avances de la investigación.

Brenda, como otras madres buscadoras, pide que se actúe con urgencia y que se acepte la crisis que hay en el país por el número de personas desaparecidas, porque no se trata de casos aislados.

Hija de Anabel

Perla Muñoz, hija de la señora Anabel, acusada de la sustracción de una bebé del Hospital Materno Infantil en octubre de 2025, y quien ahora alza la voz por su madre porque asegura que es inocente y exige su liberación, decidió no acudir.

Aunque había convocado a través de sus redes sociales a reunirse en la entrada principal de la Feria a partir de las 4:00 de la tarde para buscar que la presidenta la escuchara, finalmente publicó que no iba a acudir.

Agradeció a las personas por su apoyo y a quienes se unirían a acompañarla ante Sheinbaum, y escribió en una publicación: “Por motivos por los cuales no puedo hablar, he tomado la decisión de cancelar la manifestación de mi parte”.

Afirmó que la lucha continuará, ya que Anabel es inocente.

Violencia vicaria

Un caso de violencia vicaria logró entregarse directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por Olga Lidia Mejía Vázquez, quien ha señalado irregularidades y tráfico de influencias en varios casos de este tipo, incluyendo el suyo.

Ella encabeza el colectivo Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria de Durango y ha denunciado que su situación, como la de otras personas que viven violencia vicaria presentan irregularidades o favoritismo, cuando la protección debe ser principalmente para las hijas e hijos menores de edad involucrados.

La integrante del colectivo, junto con otras personas, logró acercarse a la camioneta donde iba la presidenta Sheinbaum, quien se detuvo un momento para escucharlas.