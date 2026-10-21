Ecogas es rechazado por Vecinos de Villas de San Francisco, en Durango; temen por su seguridad

El Comité de Vecinos del fraccionamiento Villas de San Francisco, en Durango capital, se manifestó para expresar su rechazo al proyecto de la empresa Ecogas. Aseguran que no permitirán que ingrese al asentamiento ni que sus instalaciones pasen por la zona, principalmente por motivos de seguridad.

RECUERDAN INCIDENTES

Los vecinos recordaron la explosión ocurrida en el fraccionamiento Fidel Velázquez, donde, a pesar de que presuntamente al inicio se señaló a la empresa como relacionada con el siniestro, finalmente fue deslindada de responsabilidad , lo que los habitantes consideran que ocurrió de manera irregular.

Arturo Salas Pacheco, vecino del lugar, comentó que también tienen conocimiento de otro incidente registrado en el hotel Hampton, donde presuntamente también estuvo relacionado con el servicio que brinda la empresa. Ante esta situación, dijo que temen pueda presentarse una explosión.

Indicó que, debido a este tipo de accidentes, la mayoría de vecinos está de acuerdo en no permitir la entrada del proyecto al fraccionamiento, además de que, aseguró, no fueron consultados.

SE OPONEN A LA EMPRESA

Los habitantes se percataron del proyecto pero porque observaron la presencia de maquinaria y personal, que ya se preparaban para comenzar a abrir las calles, desde este miércoles 21 de octubre por la mañana.

Así fue como los vecinos expresaron su preocupación a algunos trabajadores que se encontraban en la zona, aunque entienden que estos son únicamente colaboradores que siguen instrucciones. No obstante, señaló que se comprometieron a darles una solución.

“Tienen ellos un proyecto original, el cual va excavando por la prolongación Pino Suárez, que le sigan. Ellos no tienen por qué venir a dañar nuestros pavimentos y a meterle inseguridad a la gente”, afirmó el vecino.

Los habitantes están en contra de que se realicen obras o cierres de calles y banquetas en el fraccionamiento.

“Si ellos siguen insistiendo, vamos a tomar el bulevar Pino Suárez. La gente está puesta, inclusive para poner campamentos y amanecer”, expresó.

En el fraccionamiento habitan al menos mil personas. Los vecinos señalaron que ya reunieron firmas para solicitar que el proyecto no pase por la zona, pues también desconocen quién otorgó la autorización o si se realizó alguna consulta previa.