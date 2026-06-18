Economía de Durango se contrajo 1.2% en 2025; crecen empleos formales en 2026

La economía de Durango registró una contracción anual de 1.22 por ciento durante el cuarto trimestre de 2025, ubicándose entre las entidades con menor crecimiento económico del país , de acuerdo con datos del INEGI y de la plataforma México, ¿Cómo Vamos?.

Solo las economías de Campeche, que cayó en un 10.6 por ciento, la de Quintana Roo que también cayó un 6.1 por ciento y la de Coahuila, que igual se vino abajo en un 4.1 por ciento, están peor calificadas que la de Durango, que cayó un 1.2 por ciento.

¿En qué lugar está Durango a nivel nacional?

Con este resultado, Durango se colocó en la cuarta posición nacional entre los estados con peor desempeño económico durante el último trimestre del año pasado.

Los datos señalan que, en los últimos cinco años, la entidad ha registrado un crecimiento promedio de 1.74 por ciento, por debajo del promedio nacional, que fue de 1.92 por ciento y que ha sido considerado bajo.

La actividad económica estatal continúa dependiendo principalmente de las industrias manufactureras, que representan el 19.9 por ciento del total de la economía. Le siguen el sector de la construcción, con 11.3 por ciento, y el comercio al por menor, con 10.1 por ciento.

Con ingresos insuficientes

En materia social, el reporte indica que el 33.4 por ciento de la población de Durango se encuentra en condición de pobreza laboral, es decir, con ingresos insuficientes para cubrir la canasta alimentaria básica. La cifra es superior al promedio nacional, que se ubicó en 30.7 por ciento durante el primer trimestre de 2026.

Respecto al empleo informal, el 55.2 por ciento de los trabajadores duranguenses laboran sin prestaciones o sin una relación laboral reconocida, porcentaje ligeramente superior al promedio nacional de 54.8 por ciento.

Pese a estos indicadores, la generación de empleo formal mantiene un comportamiento positivo. Entre enero y mayo de 2026 se crearon nueve mil 377 puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que colocó el semáforo estatal en color verde.

Tan solo en mayo, el empleo formal registró un crecimiento anual de tres por ciento.

Participación de mujeres

Otro de los retos que enfrenta la entidad es la participación de las mujeres en el mercado laboral. Durante el primer trimestre de 2026, la tasa de participación laboral femenina fue de 45.6 por ciento, 30.1 puntos porcentuales por debajo de la registrada por los hombres.

De acuerdo con la plataforma, Durango ocupa la posición 13 entre las entidades con menor participación laboral de mujeres en el país.

Ante este panorama, se espera que la medición del crecimiento económico para Durango al cierre del primer semestre siga siendo estando por abajo de la media nacional.