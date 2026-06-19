Economía local se contrae 1.22%

EL SIGLO DE DURANGO

La economía de Durango registró una contracción anual de 1.22 por ciento durante el cuarto trimestre de 2025, ubicándose entre las entidades con menor crecimiento económico del país, de acuerdo con datos del Inegi y de la plataforma México, ¿Cómo Vamos?

Solo las economías de Campeche (que cayó un 10.6 por ciento), la de Quintana Roo (que también retrocedió un 6.1 por ciento) y la de Coahuila (que igual se vino abajo en un 4.1 por ciento) están peor calificadas que la de Durango, que se desplomó un 1.22 por ciento.

Con este resultado, Durango se colocó en la cuarta posición nacional entre los estados con peor desempeño económico durante el último trimestre del año pasado.

Los datos señalan que, en los últimos cinco años, la entidad ha registrado un crecimiento promedio de 1.74 por ciento, por debajo del promedio nacional, que fue de 1.92 por ciento y que ha sido considerado bajo.

La actividad económica estatal continúa dependiendo principalmente de la industria manufacturera, que representa el 19.9 por ciento del total de la economía. Le siguen el sector de la construcción, con 11.3 por ciento, y el comercio al por menor, con 10.1 por ciento.

En materia social, el reporte indica que el 33.4 por ciento de la población de Durango se encuentra en condición de pobreza laboral, es decir, con ingresos insuficientes para cubrir la canasta alimentaria básica. La cifra es superior al promedio nacional, que se ubicó en 30.7 por ciento durante el primer trimestre de 2026.

Respecto al empleo informal, el 55.2 por ciento de los trabajadores duranguenses laboran sin prestaciones o sin una relación laboral reconocida, porcentaje ligeramente superior al promedio nacional de 54.8 por ciento.