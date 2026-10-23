Edna Rendón alista el concierto 'Voz Sin Límites' en Durango

La soprano mexicana Edna Rendón Butchart llegará a Durango este sábado con su espectáculo “Voz Sin Límites”, una propuesta que combina la técnica del canto lírico con grandes clásicos de la música romántica, el rock, el pop y la música mexicana.

Con una duración aproximada de dos horas, el concierto plantea un recorrido por distintas épocas y géneros musicales, desde composiciones con hasta un siglo de antigüedad hasta canciones de los años ochenta y baladas contemporáneas. El espectáculo está dirigido a públicos de distintas generaciones e incluye una sorpresa al final del repertorio.

UNA VOZ QUE RECORRE DISTINTOS GÉNEROS

Rendón Butchart explicó que el nombre del espectáculo responde a la intención de ampliar la percepción que suele existir sobre las sopranos, generalmente asociadas con la ópera y la música formal.

En esta propuesta, la intérprete explora diferentes estilos y registros vocales para acercarse a canciones que forman parte de la memoria musical de distintas generaciones.

El repertorio incluye obras de compositores mexicanos como José Alfredo Jiménez, María Grever y Álvaro Carrillo, además de interpretaciones en italiano, francés e inglés.

La cantante también incorpora arreglos contemporáneos de piezas popularizadas por artistas internacionales como Radiohead, Coldplay y Céline Dion, con los que busca unir la potencia del canto lírico con sonidos de otras corrientes musicales.

Originaria de México, Edna Rendón Butchart cuenta con formación en piano, órgano y canto lírico en la Escuela Superior de Música Sagrada de Guadalajara. A lo largo de su trayectoria ha complementado sus estudios con clases magistrales en México, Estados Unidos y Europa, además de desarrollar seis producciones discográficas de estudio.

Su más reciente álbum y espectáculo, “Voz Sin Límites”, fue presentado para su consideración a los Latin GRAMMY 2026. Con esta propuesta, la soprano busca ofrecer una experiencia musical que trascienda las etiquetas de género y permita al público acercarse al canto lírico desde una perspectiva más amplia y accesible.

Los boletos para la presentación de este sábado 24 de octubre en el Teatro Ricardo Castro se encuentran disponibles a través de la plataforma NewTicket. La artista resume su propuesta en una palabra: arte, con un concierto pensado para reunir tanto a jóvenes como a adultos mayores en torno a canciones que han acompañado distintas etapas de la historia musical.