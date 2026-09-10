Edson Álvarez rompe el silencio tras la grave polémica por secuestro que salpica su nombre

El futbolista mexicano Edson Álvarez rompió el silencio tras verse salpicado por mediáticas acusaciones de un presunto secuestro exprés. Ante las recientes informaciones que vinculan indirectamente su nombre con una disputa financiera de su entorno, el seleccionado nacional emitió un contundente posicionamiento público para deslindarse por completo de la controversia y resguardar su integridad profesional.

En sus declaraciones más frescas, el mediocampista fue categórico al aseverar que "las acusaciones serias se sostienen con pruebas", subrayando que los tribunales, y no los foros mediáticos, representan la única vía legítima para determinar responsabilidades. Asimismo, aclaró que no le corresponde opinar sobre dichos o actos atribuidos a personas ajenas a su persona.

¿De dónde nacen las acusaciones?

El trasfondo del caso surge tras los señalamientos del productor audiovisual López Ordóñez, quien afirmó haber sido víctima de violencia física y privación de la libertad. Según su versión, el conflicto derivó del reclamo por un adeudo de 3.5 millones de pesos por la realización de un documental, además de un pleito por una propiedad millonaria.

Foto: Redes Sociales

No obstante, las acusaciones penales apuntan directamente a Jessi Jonathan Toache, padre de Sofía Toache, expareja de Edson. La representación legal del jugador enfatizó que él se mantiene enteramente al margen de cualquier querella o diferencia comercial previa entre terceros, desmarcándose de toda acusación e imputación formulada en este complejo diferendo contractual.

Mantiene firme su palabra

En relación con su futuro deportivo, se confirmó que no existe proceso judicial ni investigación penal formal abierta en contra del futbolista. De tal manera, el 'Machín' continuará con sus compromisos profesionales en el West Ham United de Inglaterra y en las convocatorias del Tricolor, manteniendo intacta su regularidad deportiva en la élite futbolística.

Finalmente, Edson reiteró que su máxima prioridad permanece enfocada en el bienestar de sus hijas, su familia y su trayectoria en las canchas. Al mismo tiempo, su equipo de abogadas prepara las denuncias correspondientes por daño moral y difamación, reafirmando que defenderá su nombre y reputación hasta las últimas consecuencias legales.