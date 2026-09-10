Deportes

Futbol

Edson Álvarez rompe el silencio tras la grave polémica por secuestro que salpica su nombre

El seleccionado mexicano desmintió cualquier relación con el pleito legal de su exfamilia y continuará en el West Ham.

Foto: Instagram / @edsonnalvarez

Foto: Instagram / @edsonnalvarez

RICARDO HERNANDEZ
Agrega a El Siglo de Durango en Google

El futbolista mexicano Edson Álvarez rompió el silencio tras verse salpicado por mediáticas acusaciones de un presunto secuestro exprés. Ante las recientes informaciones que vinculan indirectamente su nombre con una disputa financiera de su entorno, el seleccionado nacional emitió un contundente posicionamiento público para deslindarse por completo de la controversia y resguardar su integridad profesional.

En sus declaraciones más frescas, el mediocampista fue categórico al aseverar que "las acusaciones serias se sostienen con pruebas", subrayando que los tribunales, y no los foros mediáticos, representan la única vía legítima para determinar responsabilidades. Asimismo, aclaró que no le corresponde opinar sobre dichos o actos atribuidos a personas ajenas a su persona.

¿De dónde nacen las acusaciones?

El trasfondo del caso surge tras los señalamientos del productor audiovisual López Ordóñez, quien afirmó haber sido víctima de violencia física y privación de la libertad. Según su versión, el conflicto derivó del reclamo por un adeudo de 3.5 millones de pesos por la realización de un documental, además de un pleito por una propiedad millonaria.

Foto: Redes Sociales
Foto: Redes Sociales

No obstante, las acusaciones penales apuntan directamente a Jessi Jonathan Toache, padre de Sofía Toache, expareja de Edson. La representación legal del jugador enfatizó que él se mantiene enteramente al margen de cualquier querella o diferencia comercial previa entre terceros, desmarcándose de toda acusación e imputación formulada en este complejo diferendo contractual.


Mantiene firme su palabra


En relación con su futuro deportivo, se confirmó que no existe proceso judicial ni investigación penal formal abierta en contra del futbolista. De tal manera, el 'Machín' continuará con sus compromisos profesionales en el West Ham United de Inglaterra y en las convocatorias del Tricolor, manteniendo intacta su regularidad deportiva en la élite futbolística.


Finalmente, Edson reiteró que su máxima prioridad permanece enfocada en el bienestar de sus hijas, su familia y su trayectoria en las canchas. Al mismo tiempo, su equipo de abogadas prepara las denuncias correspondientes por daño moral y difamación, reafirmando que defenderá su nombre y reputación hasta las últimas consecuencias legales.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Edson álvarez acusaciones polémica nombre, Edson, acusaciones, Álvarez

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas