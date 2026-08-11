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EXPOSICIÓN

Eduardo Acevedo expondrá 'Visiones Oníricas' en el Museo Francisco Villa

La exposición reúne fotos protagonizadas por cuatro musas, con una propuesta en tonalidades sepia y magenta.

Eduardo Acevedo expondrá 'Visiones Oníricas' en el Museo Francisco Villa

Eduardo Acevedo expondrá 'Visiones Oníricas' en el Museo Francisco Villa

DANIELA L. ALMAGUER
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El Museo Francisco Villa recibirá este jueves “Visiones Oníricas”, una exposición del artista duranguense Eduardo Acevedo, en la que explora el imaginario, el inconsciente y el deseo mediante imágenes que construyen escenas alejadas de una representación literal de la realidad.

En esta muestra, Acevedo propone principalmente el sueño como un espacio simbólico donde convergen recuerdos, anhelos y percepciones.

Entre el sueño y la realidad

El conjunto reúne fotografías protagonizadas por cuatro musas en actitudes de introspección y contemplación.

La propuesta utiliza tonalidades sepia y magenta, además de contrastes marcados, para construir una atmósfera cercana al lenguaje onírico. La obra dialoga con referentes del surrealismo fotográfico, particularmente Man Ray, y encuentra afinidades con el tratamiento visual de Daido Moriyama.

Originario de Durango, Acevedo plantea una poética en la que sueño, memoria y realidad fragmentada conviven en una misma imagen. “Visiones Oníricas” invita así al espectador a interpretar cada escena desde su propia imaginación.


“Visiones Oníricas” será inaugurada este jueves a las 20:00 horas, con entrada libre.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Visiones Oníricas Exposición Eduardo Acevedo Acevedo, Eduardo, Francisco, sueño

               

                
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