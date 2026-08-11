Eduardo Acevedo expondrá 'Visiones Oníricas' en el Museo Francisco Villa

El Museo Francisco Villa recibirá este jueves “Visiones Oníricas”, una exposición del artista duranguense Eduardo Acevedo, en la que explora el imaginario, el inconsciente y el deseo mediante imágenes que construyen escenas alejadas de una representación literal de la realidad.

En esta muestra, Acevedo propone principalmente el sueño como un espacio simbólico donde convergen recuerdos, anhelos y percepciones.

Entre el sueño y la realidad

El conjunto reúne fotografías protagonizadas por cuatro musas en actitudes de introspección y contemplación.

La propuesta utiliza tonalidades sepia y magenta, además de contrastes marcados, para construir una atmósfera cercana al lenguaje onírico. La obra dialoga con referentes del surrealismo fotográfico, particularmente Man Ray, y encuentra afinidades con el tratamiento visual de Daido Moriyama.

Originario de Durango, Acevedo plantea una poética en la que sueño, memoria y realidad fragmentada conviven en una misma imagen. “Visiones Oníricas” invita así al espectador a interpretar cada escena desde su propia imaginación.