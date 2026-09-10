Eduardo de Jesús Salas Nájera se recibe como Ingeniero Mecánico con especialidad por el ITD

En un momento que marcó el cierre de una importante etapa académica y el inicio de nuevos desafíos profesionales, Eduardo de Jesús Salas Nájera presentó su examen profesional para obtener el título de Ingeniero Mecánico en el Instituto Tecnológico de Durango, con la especialidad en Diseño, Manufactura e Ingeniería Asistida por Computadora.

El acto académico se llevó a cabo en la Sala de Titulación de la institución, una de las más emblemáticas del Tecnológico, donde un jurado integrado por los ingenieros Luz Alejandra de Anda Nevárez, Brenda Nayeli Hernández Elías y Jesús Guadalupe Rubio Urquijo, fungieron como sinodales durante el examen profesional y quienes finalmente aprobaron al joven.

Rodeado de su familia

Tras ello, familiares y amigos se reunieron para felicitar al nuevo profesionista y ser testigos de un acontecimiento que representa años de esfuerzo, dedicación y constancia.

En este día tan especial, destacó la presencia de su madre Alicia Nájera Sifuentes, quien compartió con él la satisfacción de alcanzar esta meta académica.

Al concluir el acto protocolario, Eduardo y sus seres queridos se trasladaron al conocido restaurante Lugano, donde compartieron una reunión para celebrar el logro alcanzado.

Así, entre felicitaciones, fotografías y buenos deseos para la nueva etapa que comienza, Eduardo celebró la culminación de una meta que abre la puerta a nuevos proyectos profesionales y personales.

¡Muchas felicidades!