Efectos del cambio climático ya son visibles en Durango; piden actuar

Los efectos del cambio climático en Durango ya son visibles a través del incremento de las temperaturas y de fenómenos meteorológicos cada vez más extremos, los cuales van incrementando también los riesgos para la población, por lo que destacan la necesidad de trabajar en el Plan Municipal de Acción Climática.

“Si queremos una ciudad preparada para el futuro, necesitamos actuar desde ahora. Se deben tomar decisiones que nos permitan reducir riesgos, proteger los recursos naturales y evitar que las próximas generaciones enfrenten problemas aún más graves”, expresó el regidor Alan Espinosa de la O.

Comentó que la presentación del Plan Municipal de Acción Climática por parte de las comisiones unidas de Ecología, Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Planeación representa un paso importante para construir una ciudad más sustentable, capaz de enfrentar los efectos del cambio climático.

El regidor destacó que junto con la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial, son herramientas fundamentales para definir el crecimiento de la ciudad con criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente.

“Estamos hablando de instrumentos que no solamente atienden los problemas actuales de Durango, sino que también nos permiten planear el futuro”, señaló.

De acuerdo con sus declaraciones, el último ordenamiento ecológico municipal fue actualizado en 2013, por lo que era indispensable revisarlo y modernizarlo para responder a los nuevos desafíos ambientales que enfrenta la ciudad.

Espinosa de la O recordó que hace un año el Gobierno del Estado presentó un Programa de Acción ante el Cambio Climático, sin que se hubieran observado avances concretos en el ámbito municipal, hasta ahora.

Precisó que todo lo determinado debe trascender del papel y convertirse en acciones concretas que permitan mejorar la planeación urbana, proteger el medio ambiente y fortalecer la capacidad de adaptación del municipio ante los desafíos climáticos.