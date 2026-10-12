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Efraín Juárez pierde el liderato en Hungría: el Győri ETO cae 1-0 ante el Puskás Akadémia FC

Pese al descalabro, el estratega mexicano registra cuatro victorias y 16 goles, consolidando un proyecto revelación.

Foto: Instagram / @etofc_official

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RICARDO HERNANDEZ
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El Győri ETO, bajo el mando del director técnico mexicano Efraín Juárez, cedió el liderato de la Liga de Hungría tras caer derrotado 1-0 ante el Puskás Akadémia FC. El duelo directo correspondiente a la novena jornada de la Nemzeti Bajnokság I definió el primer sitio del torneo.

Tras el resultado, Puskás Akadémia asumió el primer puesto en solitario al llegar a 18 puntos. Por su parte, la escuadra de Juárez descendió a la tercera posición de la tabla general con 15 unidades, compartiendo peldaño momentáneamente con el Vasas Budapest SC.

Sus números lo respaldan

Este descalabro significó apenas la segunda derrota del campeonato para el equipo verdeiblanco. Tras nueve fechas disputadas, el estratega mexicano registra un balance competitivo de cuatro victorias, tres empates y dos caídas, con un saldo ofensivo de 16 goles anotados.

Pese al traspié, el proceso de Juárez ha sido calificado como revelación en Europa. El mexicano recompuso el proyecto tras sufrir dolorosas eliminaciones estivales ante Víkingur Reykjavík en la clasificación de Champions League y frente al Riga FC en Conference League.


Mucho camino por recorrer


La propuesta táctica del azteca sobresale por su alta exigencia física, presión constante y juego vertical. Este estilo permitió al Győri ETO conseguir triunfos clave, como el reciente 2-1 sobre MTK Budapest, afianzándolo en la contienda estelar de la liga.


El conjunto de Győr buscará reaccionar a finales de octubre cuando se mida al Zalaegerszegi TE en la copa local. Aunque cedió la punta, el proyecto de Juárez se mantiene como un firme contendiente para pelear el campeonato húngaro.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: futbol Efraín juárez deporte Juárez, mexicano, Akadémia, Puskás

               

                
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