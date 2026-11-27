Un hombre fue puesto a disposición de las autoridades judiciales en el municipio de Lerdo, luego de que se cumplimentara una orden de aprehensión en su contra por el delito de abuso sexual.

El detenido fue identificado en el informe de las autoridades como Víctor Manuel.

El mandato judicial en su contra fue emitido el pasado 27 de octubre de 2026, como parte de un proceso penal relacionado con dicho delito.

La orden de aprehensión fue girada por un juzgado con competencia en materia familiar y penal, especializado en niñas, niños y adolescentes.

La detención se llevó a cabo por su probable responsabilidad en los hechos que dieron origen a la causa penal correspondiente.

El imputado quedó a disposición de la autoridad judicial que ordenó su captura, para la continuación del procedimiento penal en su contra.