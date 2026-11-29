En medio de las rutinas aceleradas, las largas jornadas frente a una pantalla y las horas que se pasan en una misma posición, dedicar unos minutos al movimiento puede convertirse en uno de los mejores hábitos de bienestar.

Y es que la flexibilidad no solo es importante para quienes practican yoga o realizan actividades deportivas, también es una aliada para conservar la movilidad, liberar tensiones y sentirse mejor en el día a día.

Incorporar ejercicios de estiramiento a la rutina diaria permite trabajar diferentes grupos musculares, favorecer el movimiento de las articulaciones y mejorar la conciencia corporal. Además, estos momentos ayudan a conectar con la respiración, disminuir el ritmo y prestar atención a las necesidades del cuerpo.

La flexibilidad también tiene una dimensión mental, practicarla requiere paciencia, constancia y aprender a reconocer los propios límites. No se trata de conseguir posturas espectaculares ni de llevar los músculos al máximo, sino de avanzar poco a poco, por ello aqui cinco opciones que se pueden realizar en casa, sin necesidad de equipo especializado y dedicando apenas unos minutos al día.

1. GATO-VACA

Un clásico de las rutinas de movilidad que ayuda a despertar la columna vertebral. Para realizarlo, hay que colocarse en cuatro apoyos, con las manos debajo de los hombros y las rodillas alineadas con las caderas. Al inhalar, se abre el pecho y se eleva suavemente la mirada; al exhalar, se redondea la espalda llevando el mentón hacia el pecho.

Qué trabaja: movilidad de la columna vertebral.

Duración: entre 8 y 10 repeticiones lentas.

2. PERRO MIRANDO HACIA ABAJO

Esta postura permite estirar varias zonas del cuerpo al mismo tiempo. Desde cuatro apoyos, se elevan las caderas hasta formar una V invertida, procurando alargar la espalda y mantener los brazos extendidos. Si los talones no alcanzan el suelo, las rodillas pueden permanecer ligeramente flexionadas.

Qué trabaja: hombros, espalda, isquiotibiales y pantorrillas.

Duración: entre 30 y 40 segundos.

3. ESTOCADA BAJA

Ideal para liberar tensión en la parte frontal de las caderas, especialmente después de pasar mucho tiempo sentado. Se adelanta un pie mientras la rodilla contraria descansa sobre el suelo. Con el torso erguido, se desplaza suavemente la pelvis hacia delante, sin arquear la espalda ni forzar el movimiento.

Qué trabaja: flexores de cadera y psoas.

Duración: entre 30 y 40 segundos por lado.

4. APERTURA DE PECHO

Perfecto para contrarrestar la postura encorvada que suele aparecer después de varias horas frente a la computadora o el teléfono. De pie, se entrelazan las manos detrás de la espalda y se llevan suavemente los hombros hacia atrás, abriendo el pecho sin elevarlos demasiado.

Qué trabaja: músculos pectorales y hombros.

Duración: entre 20 y 30 segundos.

5. POSTURA DEL NIÑO

Una postura relajante que permite cerrar la rutina con un momento de calma. Se llevan los glúteos hacia los talones, se extienden los brazos al frente y se apoya la frente sobre el suelo o un cojín. Mientras se mantiene la posición, se recomienda respirar lentamente y permitir que la espalda se relaje.

Qué trabaja: espalda, hombros y caderas.

Duración: entre 40 y 60 segundos.