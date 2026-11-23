Un total de 27 vehículos, de los cuales 11 contaban con reporte de robo, fueron asegurados durante un operativo realizado por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en un inmueble ubicado en el municipio de Durango.

La intervención se llevó a cabo el pasado viernes 20 de noviembre, como parte de una investigación en la que participaron efectivos militares y agentes federales, en coordinación con personal de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED).

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional, el despliegue se realizó mediante el cumplimiento de una Orden Técnica de Investigación, que permitió la intervención del inmueble donde fueron localizadas las unidades.

Durante las diligencias, los elementos participantes aseguraron 27 vehículos terrestres, entre los cuales se identificaron 11 con reporte de robo, además de quedar bajo resguardo el inmueble donde se efectuó la intervención.

Tanto las unidades recuperadas como la propiedad asegurada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Durango, instancia encargada de continuar con las investigaciones y los trabajos periciales correspondientes.

La Secretaría de la Defensa Nacional detalló que, durante la presente administración federal, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional han participado en el aseguramiento de 54 mil 306 vehículos terrestres en el país, cifra a la que se suman las unidades localizadas durante esta intervención en territorio duranguense.