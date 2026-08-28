Ejército asegura camioneta, arsenal y droga abandonados en carretera de Durango

Un importante aseguramiento de armas, municiones y droga realizó personal del Ejército Mexicano en el municipio de El Oro, Durango, como parte de las acciones desarrolladas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Los resultados fueron dados a conocer dentro del informe de acciones relevantes correspondiente al jueves 27 de agosto de 2026, en el que se reportaron operativos realizados por autoridades federales en diferentes entidades del país.

En el caso de Durango, la intervención se registró sobre la carretera Santa María del Oro-Entronque Guanaceví , donde elementos del Ejército Mexicano localizaron un vehículo en circunstancias que llamaron su atención.

Al realizar la inspección de la unidad, los militares encontraron un arsenal compuesto por 13 armas largas y 26 armas cortas, para un total de 39 armas de fuego aseguradas durante la intervención.

También fueron localizados 63 cargadores y mil 482 cartuchos de diferentes calibres, además de tres chalecos tácticos y dosis de distintos tipos de droga, cuya cantidad no fue precisada en el reporte oficial.

El vehículo y todo lo encontrado quedaron asegurados para ser puestos a disposición de la autoridad correspondiente, que continuará con las investigaciones para establecer la procedencia del armamento y determinar quiénes serían sus propietarios.

El Gabinete de Seguridad informó que durante la jornada también se realizaron detenciones, cateos y aseguramientos de armas y drogas en Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, aunque en Durango destacó el decomiso efectuado en la zona de El Oro.