Ejército asegura en Tamazula miles de litros de producto químico para elaborar droga

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron mil 350 litros y 150 kilogramos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de metanfetamina en un paraje del municipio de Tamazula, como parte de los trabajos federales contra la producción de drogas sintéticas.

De acuerdo con el reporte oficial, el operativo se realizó en las inmediaciones del poblado Ejido Acatitlán, donde personal militar localizó e inhabilitó un área de concentración de material diverso vinculado con actividades ilícitas.

Según la información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, este aseguramiento representa un golpe a la cadena de producción de drogas sintéticas en la región serrana de Durango, una zona que ha sido identificada por autoridades federales por su uso para la instalación de laboratorios clandestinos y almacenamiento de precursores químicos.

Aseguran 16 vehículos en Durango capital

En un segundo hecho, en la capital duranguense, elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República ejecutaron un cateo en un inmueble donde aseguraron 16 vehículos, de los cuales tres contaban con blindaje de fábrica y dos tenían reporte de robo. Ambos operativos forman parte de la estrategia federal enfocada en debilitar las capacidades logísticas y operativas de grupos delictivos en Durango.