Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano realizaron el aseguramiento de material para la fabricación de artefactos explosivos improvisados, armamento, 170 estrellas ponchallantas y dos vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal, en la zona rural de Durango.

La Décima Zona Militar informó que el aseguramiento se realizó el 16 de noviembre durante patrullajes y reconocimientos terrestres en el poblado Potrero Nuevo, municipio de Canatlán. Entre lo localizado se encuentra un arma corta, 20 cargadores, 218 cartuchos, 700 gramos de pólvora, 53 contenedores de plástico, tres recipientes tipo niple de PVC, cuatro de cobre y uno de metal, además de un radio de comunicación, cuatro cristales blindados para vehículo y diverso equipo táctico.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que todo lo asegurado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Durango, para las investigaciones y peritajes correspondientes. No se informó sobre personas detenidas durante el operativo.