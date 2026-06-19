Ejército asegura otro inmueble en Durango; esta vez, por carretera a Mezquital

Como desde hace varias semanas, este viernes 19 de junio continuaron los operativos federales en la ciudad de Durango, que en últimos días han dejado múltiples aseguramientos. En esta ocasión, habría sido asegurada una hacienda dedicada a la producción de nuez, por carretera a Mezquital.

Fue cerca de las 14:30 horas cuando se reportó la presencia de un puesto de control de las fuerzas federales en un camino a un costado de un canal de riego, por el ejido Felipe Ángeles.

Según información extraoficial, los elementos federales habrían asegurado una finca cerca del kilómetro 15 de la carretera Durango-Mezquital, donde habrían localizado armas, además de unos vehículos posiblemente robados.

Hasta el momento, autoridades no han detallado más información acerca de lo asegurado en el lugar.

Sin embargo, al igual que en los recientes operativos que se han llevado a cabo en la capital duranguense, se prevé que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México o la Fiscalía General de la República (FGR) den a conocer los resultados de las acciones federales que se realizan en la ciudad.