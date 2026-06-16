Ejército brinda tranquilidad a las familias duranguenses, afirma Iván Gurrola

El coordinador de los regidores de Morena en el Ayuntamiento de Durango, Iván Gurrola, señaló que la presencia del Ejército Mexicano en el estado representa un factor de tranquilidad para miles de familias duranguenses y contribuye al fortalecimiento de las estrategias de seguridad que se desarrollan en coordinación con las distintas instituciones.

Gurrola afirmó que la seguridad pública es una de las principales demandas de la ciudadanía, por lo que resulta fundamental fortalecer las acciones que permitan preservar la paz social y garantizar condiciones de estabilidad para la población.

“La presencia del Ejército brinda confianza a la ciudadanía, fortalece las tareas de prevención y seguridad, y genera certeza para las familias. Su labor contribuye a reforzar el trabajo que realizan las instituciones encargadas de proteger a la población”, expresó.

El coordinador de los regidores de Morena destacó que las y los duranguenses esperan de sus autoridades coordinación, trabajo conjunto y resultados concretos, por lo que consideró indispensable mantener la colaboración entre los tres órdenes de gobierno y las instituciones responsables de la seguridad.

“Las familias duranguenses merecen vivir con tranquilidad. Por ello es importante que exista coordinación, cooperación institucional y un compromiso permanente para fortalecer las acciones que permitan preservar la paz y la seguridad en nuestro estado”, señaló.

Finalmente, reconoció la labor que realizan las Fuerzas Armadas y las corporaciones de seguridad, al considerar que su presencia y trabajo contribuyen a fortalecer las condiciones de paz, estabilidad y confianza que demandan las y los duranguenses.