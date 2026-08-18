Ejército detiene a 4 en Mapimí, entre ellos 2 menores; les aseguran armas y varios kilos de droga

Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, fueron detenidas en el municipio de Mapimí, Durango, en posesión de un arsenal, droga y equipo táctico, según informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

La intervención fue realizada por elementos del Ejército Mexicano como parte de las acciones efectuadas entre el 14 y el 16 de agosto en diferentes entidades del país.

En el caso de Durango, los militares reportaron la detención de cuatro personas en territorio de Mapimí, dos de las cuales son adolescentes, por lo que sus identidades no fueron dadas a conocer.

Durante la acción fueron aseguradas ocho armas largas y cuatro armas cortas, además de 65 cargadores y una cantidad no precisada de cartuchos de diferentes calibres.

Los elementos también encontraron aproximadamente 10 kilogramos de marihuana, así como seis chalecos tácticos y diversos objetos conocidos como ponchallantas.

Además, fue asegurado un vehículo que presuntamente se encontraba relacionado con las personas detenidas. No se precisó el punto exacto de Mapimí donde ocurrió la intervención ni las circunstancias en las que fueron sorprendidos.

Los cuatro detenidos, junto con las armas, droga, vehículo y demás objetos asegurados, quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.