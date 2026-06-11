Ejército detiene a dos personas con droga en Gómez Palacio

Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a dos personas durante recorridos de vigilancia realizados en el municipio de Gómez Palacio, Durango, donde además aseguraron diversas dosis de droga.

De acuerdo con información de la III Región Militar y la 10/a Zona Militar, el operativo se llevó a cabo el pasado 8 de junio, como parte de los patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres que se mantienen en la región Laguna.

Durante estas acciones, el personal militar ubicó a dos personas en posesión de varias dosis de sustancias ilícitas, por lo que fueron detenidas en el lugar.

Aseguran marihuana, cocaína y metanfetamina

Entre lo asegurado se encuentran 57 dosis de marihuana, 37 dosis de cocaína, 22 dosis de metanfetamina y tres cigarros de marihuana.

Tras la detención, las dos personas y la droga asegurada fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango, con sede en Lerdo, para continuar con las investigaciones correspondientes.

Será la autoridad competente la encargada de realizar las acciones periciales necesarias y determinar la situación jurídica de los detenidos.

Mantienen recorridos de vigilancia en La Laguna

Las autoridades militares señalaron que este tipo de operativos forman parte de las acciones de seguridad implementadas para inhibir actividades delictivas y reforzar la vigilancia en distintos puntos del estado.

Además, indicaron que los recorridos se realizan con apego al estado de derecho y respeto a los derechos humanos, con el objetivo de preservar el orden y la seguridad de la población.