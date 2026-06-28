Ejército detiene a policías municipales de Nuevo Ideal por no contar con permiso para portar armas

Dos elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Nuevo Ideal fueron detenidos por personal del Ejército Mexicano luego de que, durante una revisión, se detectó que no contaban con el permiso vigente para la portación de las armas que utilizaban en funciones.

De acuerdo con la información dada a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango, los militares realizaban una inspección a un operativo en el que participaban los agentes municipales, cuando verificaron tanto el armamento como la documentación para su portación.

Durante la revisión se verificó que los policías, identificados como Felipe "E" y José "H", presuntamente carecían del permiso de portación de sus armas de cargo.

Ante esto, ambos fueron asegurados por elementos del Ejército y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR), que determinará su situación jurídica.

Según la dependencia estatal, la irregularidad corresponde a una falta de carácter administrativo relacionada con la portación del armamento.

La Secretaría de Seguridad Pública indicó que el Ejército continuará realizando revisiones al personal de las corporaciones municipales para verificar que los elementos cuenten con la documentación necesaria para portar armas de fuego.