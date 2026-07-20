Ejército en Durango y los daños colaterales

La llegada a Durango de más de 700 elementos élite del Ejército Mexicano, desde el pasado 10 de junio, provocó detenciones de criminales, decomisos millonarios, aseguramiento de armas de alto poder, explosivos, precursores químicos para elaborar drogas y recuperación de vehículos y predios robados.

Sin embargo, a pesar de los resultados que brindaban tranquilidad y certeza a los ciudadanos, quienes reconocieron el trabajo de los "Murciélagos", "Los Perrazos" y "Los Acorazados", también comenzaron a denunciarse daños colaterales que ninguna autoridad pareciera querer atender.

Entre las denuncias que comenzaron a circular en redes sociales y algunos medios de comunicación, se reportaron excesos de algunos militares, como abuso de autoridad, levantamiento, privación ilegalidad de la libertad y tortura.

Dichas denuncias incluso han sido llevadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango (CEDH), en donde habría un caso de un homicidio que contra un civil inocente a manos de un elemento de la Guardia Nacional.

UN YESERO, LA VÍCTIMA

En la denuncia ante la CNDH, con el folio 2026/60338, relata que el pasado 27 de junio se registró el homicidio de Arturo Pérez Deras, de 50 años de edad, de oficio yesero, quien, según el relato de la denunciante, una familiar de nombre Karina, fue interceptado por 12 elementos que descendieron de cuatro unidades militares.

Violencia. Un joven de 19 años declaró que fue interceptado y golpeado con un bat por al menos 13 elementos militares, mientras tenía la cabeza cubierta para que no pudiera identificarlos.

El suceso se registró alrededor de las 21:40 horas en la calle Ecuador, en la colonia Lázaro Cárdenas, de la ciudad de Durango, cuando su familiar fue retenido y golpeado junto a Cristian "N"; sin embargo, Pérez Deras logró zafarse y comenzó a correr, recibiendo dos disparos que le causaron la muerte.

Según la denunciante, los elementos militares se retiraron rápidamente de la zona dejando el cuerpo tirado en el lugar. Testigos del hecho realizaron llamadas al número de emergencias y, minutos después, cuando arribaron paramédicos y cuerpos de seguridad, ya no encontraron signos vitales en Pérez Deras.

Autoridades locales informaron que la víctima recibió dos heridas penetrantes de cráneo, al parecer de dos armas distintas, aunque en el lugar no se encontraron los casquillos, pero sí las ojivas, que no pertenecían a la misma arma.

“YA VALIÓ MADR...”

Por su parte, en la declaración de Cristian "N", con expediente 2026/65743, narra que los soldados llegaron a bordo de cuatro unidades tipo RAM y un camión de la SEDENA, quienes sin mediar palabra lo interceptaron, golpearon y subieron a un vehículo.

"Empezaron a golpearme en los brazos, hasta que me tumban sobre el piso y estando ahí me comienzan a patear todo el cuerpo desde la cabeza, hasta las piernas, cuando de la nada escucho dos disparos y comienzan a gritar soldados, 'ya valió madre, ya la cagamos (sic), vámonos mi Teniente Coronel, está muerto, usted indica Coronel Reyes'", según el relato de Cristian.

Asegura que fue llevado a la Presa del Hielo, donde fue amenazado de muerte mientras era pellizcado con pinzas de presión, golpeado con un martillo en las manos y "tableado" en los glúteos.

Asesinato. El pasado 27 de junio se registró el homicidio de Arturo Pérez Deras, de 50 años. Según la denuncia de su familia, fue interceptado por 12 soldados que descendieron de cuatro unidades y le dispararon.

"'Ya te cargó la ve..., te tenemos que matar porque viste todo, a menos que nos digas los puntos y quiénes son tus jefes', a los que contesté que yo no sé, enojados comenzaron a amarrarme y me pellizcan con unas pinzas de presión y a golpearme con un martillo en las manos, repitiéndome que me tenía que morir porque yo había visto todo", relata. Varios minutos después, la víctima fue arrojada al agua y abandona por los elementos castrenses quienes se retiraron del lugar, mientras Cristian solicitaba el auxilio a vecinos del lugar para ser trasladado a un hospital.

ABUSOS DE AUTORIDAD

También se encuentra el caso de Alexis "N", de 19 años de edad, quien según la denuncia con el folio 2026/63089, declaró que fue interceptado y golpeado por al menos 13 elementos militares.

El relatante asegura que los soldados lo golpearon con un bat mientras era privado de su libertad, además de tener la cabeza cubierta para que no pudiera identificar a sus agresores.

Aseguró que durante las agresiones recibió amenazas de muerte para que diera información sobre actividades delictivas y puntos de venta de droga. La víctima resultó con una pierna fracturada y múltiples contusiones que lo incapacitaron varios días.

Similar fue el caso de Juan Manuel "N", quien según el expediente con folio 2026/65779, denunció abuso de autoridad, tortura, amenazas, abuso sexual y lesiones por parte de los elementos militares.

Los hechos sucedieron el pasado 10 de julio, en la calle Dalia, de la colonia Gobernadores, cuando los elementos castrenses lo persiguieron mientras realizaban detonaciones al aire. Juan Manuel fue detenido, esposado y subido a un vehículo, donde recibió golpes en cabeza, abdomen y costillas.

Además, relató que los militares le realizaron cortes con navaja en el glúteo derecho y fue golpeado con un bat hasta perder el conocimiento. Cuando despertó, se dio cuenta que estaba desnudo, abandonado cerca de la caseta Garabitos, en la carretera libre a Mazatlán.

SIN DETENIDOS O AVANCES

Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), han emitido algún pronunciamiento al respecto, a pesar de que, tras el asesinato de Arturo Pérez Deras, se informó que se había iniciado una investigación.

En las querellas presentadas por organizaciones civiles y familiares de las víctimas, se señala a un mando militar con el presunto rango de teniente, identificado bajo el apodo de "Reyes", motivo por el cual piden la intervención del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para investigar los hechos y deslindar responsabilidades.

La Secretaría de la Defensa Nacional tampoco ha emitido postura alguna ni ha respondido a las denuncias, a pesar de que anteriormente ha asegurado públicamente que las quejas contra la institución se investigan de manera interna para evitar actos de impunidad.