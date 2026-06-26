Ejército localiza arsenal y vehículos robados en la sierra de Vicente Guerrero

Un importante aseguramiento de armamento, vehículos y equipo táctico fue realizado por elementos del Ejército Mexicano durante un operativo desplegado en una zona serrana del municipio de Vicente Guerrero, en Durango.

La acción se llevó a cabo en las inmediaciones de la comunidad de San Francisco Javier, donde personal del Regimiento Blindado de Reconocimiento efectuaba recorridos de vigilancia y reconocimiento terrestre en áreas boscosas.

Durante la inspección, los militares localizaron varios vehículos que contaban con reporte de robo, además de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y diverso equipo táctico presuntamente vinculado con actividades ilícitas.

Tras confirmar el hallazgo, los elementos procedieron a resguardar la zona y asegurar cada uno de los indicios encontrados, a fin de evitar su posible utilización por grupos delictivos que operan en la región.

El armamento, los vehículos y el resto del material asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades federales correspondientes, quienes se encargarán de las investigaciones para determinar su procedencia y posible relación con hechos delictivos.

Este aseguramiento se suma a los operativos que fuerzas federales mantienen de manera permanente en distintos puntos de la entidad, principalmente en zonas serranas, donde continúan las labores de vigilancia y reconocimiento.