Ejército Mexicano salva a niño entre escombros durante labores de rescate en Venezuela

A tres días de los terremotos que sacudieron a Venezuela, elementos del Ejército Mexicano rescataron a un niño de 11 años que estaba bajo los escombros.

El hallazgo se dio la noche del pasado 27 de junio en la ciudad de Caraballeda, en el estado de La Guaira —una de las zonas más afectadas por el doble terremoto— y fue confirmado por la presidenta encargada del país sudamericano Delcy Rodríguez.

De acuerdo con las imágenes compartidas a través de redes sociales, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional que se encuentra en Venezuela como parte de la ayuda humanitaria enviada por el Gobierno de México, encabezó el operativo de rescate.

En la escena viral, compartida a redes por el periodista Enrique Acevedo, se ve a los soldados mexicanos extraer al niño de entre los escombros en una camilla naranja. Se aprecia a los rescatistas coordinando cada movimiento, para no lastimar al menor.

Aunque no se precisaron las heridas del niño, en las imágenes tiene un aspecto visiblemente debilitado, pues el rescate se da a más de tres días del desastre que dejó al país en estado de emergencia.

Mientras es asegurado dentro de la camilla y entre diversos llamados al niño para que no se duerma, pidiéndole que mantenga la calma y asegurándole que lo pondrán a salvo, destaca la charla que uno de los soldados mexicanos comienza con el pequeño, en la que le pregunta cuántos años tiene, en qué año va y cuál es su color favorito.

El video compartido al perfil oficial de Delcy Rodríguez muestra a los soldados del Ejército Mexicano cargando al niño, retirándolo de la zona de derrumbe y llevándolo a que reciba atención médica.

Usuarios aplauden a soldados mexicanos tras rescate a niño

Las imágenes del rescate han conmovido a miles de personas en redes sociales, quienes reconocen el desempeño y la valentía de las fuerzas mexicanas, celebran que el menor fue hallado con vida y aplauden al soldado que intentó darle tranquilidad al niño.

La sección de comentarios de la publicación cuenta con decenas de mensajes como:

"Llevan el nombre de México en alto, esto es México..., los que se parten el alma por hacer el bien, que orgullo de nuestro ejército mexicano".

"Algo muy importante, hacer preguntas para descubrir el estado del rescatado y a la vez, lo trata de tranquilizar, esperemos se recupere el niño".

"Un millón de gracias le damos los Venezolanos a los Mexicanos, especialmente a sus topos. Me parte el alma ver la carita de este niño luchando por vivir".

"¡Que genios estos rescatistas tratando de darle tranquilidad a ese niño entre tanto caos, haciéndole preguntas de su vida diaria! No importa la nacionalidad, importa la humanidad de estos hombres. ¡Gracias y fuerzas al pueblo venezolano!".

"Gracias México, nunca olvidaremos esto".