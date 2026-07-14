Ejército recupera en la ciudad de Durango una Jeep Rubicon con reporte de robo en Coahuila

Elementos del Regimiento Blindado de Reconocimiento del Ejército Mexicano aseguraron una camioneta de la marca Jeep línea Rubicon, modelo 2025, que contaba con reporte de robo en el estado de Coahuila, durante un operativo realizado en la ciudad de Durango.

La unidad fue localizada sobre el bulevar de la Juventud, en la colonia Santa Fe. Tras verificar sus datos, el personal militar confirmó que tenía reporte de robo en la ciudad de Saltillo, por lo que procedió a su aseguramiento.

La camioneta quedó a disposición de las autoridades competentes, que darán seguimiento a las investigaciones para determinar las circunstancias en las que el vehículo llegó a la capital duranguense y gestionar su devolución al propietario.

Este aseguramiento forma parte de los operativos permanentes que realizan las fuerzas federales en distintos sectores de Durango para localizar vehículos con reporte de robo y reforzar las acciones de seguridad en la entidad.