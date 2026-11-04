Ejército y GN aseguran dos camionetas blindadas en fraccionamiento privado de Durango

Un operativo encabezado por elementos del Ejército Mexicano, con apoyo de la Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General de la República (FGR), se llevó a cabo durante la noche del martes 3 de noviembre en un fraccionamiento privado ubicado al sur de la ciudad de Durango, donde fueron aseguradas dos camionetas de lujo con blindaje.

De acuerdo con información extraoficial, la movilización comenzó alrededor de las 21:00 horas en el fraccionamiento El Roble , hasta donde arribaron unidades de las corporaciones federales para realizar una intervención en el interior del complejo habitacional, presuntamente mediante una orden emitida por la autoridad competente.

Durante las acciones, los elementos federales aseguraron dos vehículos cerrados de modelos recientes, uno de la marca Audi, de color blanco, y otro Mercedes-Benz, ambos con características de blindaje , los cuales se encontraban dentro del fraccionamiento al momento de la intervención.

Posteriormente, al lugar ingresaron dos grúas que se encargaron de retirar las camionetas, mismas que fueron trasladadas bajo custodia de personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, como parte de las diligencias realizadas durante el dispositivo de seguridad.

De manera extraoficial trascendió que una persona habría sido detenida durante el operativo ; sin embargo, hasta el momento no existe confirmación por parte de las autoridades federales sobre dicha versión, ni se ha precisado si el aseguramiento de los vehículos está relacionado con alguna investigación por delitos del fuero federal.

Asimismo, la Fiscalía General de la República no ha dado a conocer los motivos de la intervención, el origen de las camionetas ni los posibles delitos que se investigan, por lo que se espera que en las próximas horas las autoridades proporcionen información oficial sobre los resultados del operativo efectuado en este sector de la capital duranguense.