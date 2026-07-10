Justicia

OPERATIVOS DURANGO

Ejército y Guardia Nacional realizan nuevo cateo; aseguran armas y equipo táctico en Canatlán

Tras diversos operativos en la capital duranguense, fuerzas federales han realizado esta misma acción pero en diversos municipios.

Ejército y Guardia Nacional realizan nuevo cateo; aseguran armas y equipo táctico en Canatlán

Ejército y Guardia Nacional realizan nuevo cateo; aseguran armas y equipo táctico en Canatlán

REDACCIÓN WEB
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Continúan los operativos y cateos en el estado de Durango y en un reciente informe del Gabinete de Seguridad informó sobre un nuevo aseguramiento realizado por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en el municipio de Canatlán.

De acuerdo con el comunicado, el aseguramiento ocurrió el pasado 8 de julio, cuando estas corporaciones realizaba patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Entre lo asegurado se encuentran tres armas de fuego largas, tres cargadores, 29 cartuchos, un vehículo y diverso equipo táctico.

El material decomisado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en el municipio de Durango, donde se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes y las diligencias periciales.

Dicho aseguramiento se suma al de Nuevo Ideal, en donde se tuvo como resultado el resguardo de ocho vehículos blindados y de alta gama, armas largas y al menos 58 cartuchos. 







               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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