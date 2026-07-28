El 3 de noviembre

Con una vieja tradición originada con los ciclos agrícolas, los americanos tendrán elecciones intermedias el martes 3 de noviembre.

La figura presidencial es referente para la decisión de los electores y, ante esto, Trump enfrenta una caída en su aprobación por debajo del 40%.

Es previsible que Trump aumente la presión contra Cuba y México mediante acciones de política exterior, arancelarias y de seguridad hemisférica.

¿Cuándo puede ocurrir una acción frontal y determinante?

Las contiendas electorales en los Estados Unidos recrean en la mercadotecnia política referentes estratégicos determinantes.

Allá las campañas publicitarias más exitosas conservan remembranzas de 6 meses como fueron los casos de Nike, Red Bull, Old Spice.

Elementos de pauta de mensajes políticos muestran periodos de recordación menores, digamos como una media en tres meses.

Si las acciones de política exterior y de seguridad americanas buscan ejercer influencia en el ánimo de los votantes conservadores -que ahora miran hacia el Partido Demócrata en un 10%- deben comenzar con contundencia a finales de agosto.

Antes que ello necesita Trump sellar el conflicto con Irán a como dé lugar (al menos en una versión de su propia victoria), o ese trueno de poder sin solución lo perseguirá hasta noviembre.

Para el caso mexicano en donde resultan relevantes los casos de gobernadores y exgobernadores, lo decisivo -creemos- no está en la compilación e integración de pruebas en los expedientes judiciales, sino en los tiempos electorales, allá muy definidos por la estrategia de marketing y comunicación política, reino en el que Trump suele hacer de las suyas como pocos.

Entonces prevemos casos de políticos mexicanos acudiendo a audiencias y procesos ante las autoridades norteamericanas y al gobierno estadounidense reclamando oficialmente la aplicación de sus potestades extraterritoriales anti narcoterroristas.

Sin embargo, hasta ahora, no registramos cambios a fondo en las tendencias y preferencias de voto de los electores mexicanos, aún con las acciones contundentes de los americanos, lo que implicaría que procedería contra políticos mexicanos de todos los partidos.

Morena continuaría liderando las encuestas debido a la falta de unificación en un solo frente del amplio arcoíris ideológico opositor.

Morena mantendrá el despliegue de acciones en defensa de la canasta básica, manteniendo el precio de las gasolinas y disminuyendo la inflación.

Además, al mantener estables los fundamentales de la economía, es previsible la llegada de fuertes inversiones en materia de energía e hidrocarburos de capitales transnacionales y de fondos de inversión.